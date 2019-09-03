В Москве двое подростков попали в реанимацию после срезки проводов

В реанимацию одной из московских больниц попали подростки, получившие электротравмы и ожоги в процессе срезания проводов.

Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в оперативных службах.

Уточняется, что инцидент произошел 2 сентября. Вечером в больницу были доставлены подростки 15 и 16 лет. У них диагностировали электротравмы и электрожоги лица, шеи и рук. По предварительным данным, молодые люди обрезали электрические провода по неустановленному адресу, в результате чего получили удар током. На данный момент пострадавшие находятся в хирургической реанимации.

Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в Челябинской области девочка погибла от удара током, пытаясь спасти схватившего электропровод младшего брата.