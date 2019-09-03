В Свердловской области удалось предотвратить массовое убийство в школе

МВД и ФСБ предотвратили готовящийся теракт в образовательных учреждениях города Кушва под Нижним Тагилом, пишет Znak.com со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как сообщает источник издания, по данному факту заведено уголовное дело по статье 30 УК РФ, части 2 статьи 105 УК РФ («Приготовление к убийству двух и более лиц»).

Подозреваемыми в преступлении являются два 16-летних подростка из неблагополучных семей, которые познакомились благодаря одной из групп, посвященных «Колумбайну». Они, как утверждается, собирались устроить массовое убийство и взрывы 2 сентября. «Они активно искали взрывчатку, и намерения у них были очень серьезные. Собирались всех закрыть, расстрелять и взорвать. Но силовики вовремя среагировали», –цитирует слова источника интернет-портал.

В пресс-службах УФСБ и СУ СКР по Свердловской области воздержались от комментариев, однако издание «Между строк» сообщает, что эта ситуация якобы обсуждалась на экстренном совещании директоров городских образовательных учреждений, одной из возможных мер профилактики таких атак называлась установка турникетов в школах города.

Подобные инциденты активно обсуждаются в обществе ещё со времен массового убийства в американской школе «Колумбайн» в 1999 году, когда двое подростков убили учителя, 12 детей, ранили ещё 23 человек и покончили с собой. В последние годы похожие случаи регулярно происходят в России.

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.)