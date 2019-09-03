Обнаружено место, куда могли приземлиться катапультировавшие летчики Су-25УБ

Днем 3 сентября произошло крушение штурмовика Су-25УБ в Ставропольском крае во время проведения планового учебно-тренировочного полета. При этом два пилота, находившиеся на борту самолета, смогли катапультироваться до столкновения с землей.

Известно, что незадолго до ЧП пропала связь со штурмовиком. Самолет упал в безлюдном месте, и все обошлось без человеческих жертв.

Наземные транспортные поисковые службы направлены в район сельхозпредприятия рядом с селом Чернолесское. Предполагается, что военные могли спуститься на эту местность, сообщает «Интерфакс».

Также сообщалось, что при поисках с вертолета были обнаружены парашюты военнослужащих.