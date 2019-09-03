Движение поездов от "Октябрьской" до "Китай-города" восстановлено

Как сообщает официальный Twitter-аккаунт «Московского метрополитена», было восстановлено движение поездов между станциями «Октябрьская» и «Китай-город» Калужско-Рижской линии, однако другие пользователи социальной сети эту информацию пока не подтверждают.

«Стоим», «Что-то не заметно…» — пишут в ответ пассажиры и прикрепляют фотографии заполненных людьми станций. Некоторые пишут, что по громкоговорителю заявили об отмене движения поездов от станции «Проспект мира» до «Медведкова».

Ранее представители метрополитена сообщили об остановке движения поездов от «Октябрьской» до «Китай-города». Причины остановки движения не раскрываются.