Волонтеры приюта в Оренбурге, где массово погибли животные, отравились газом

Сотрудники оренбургского приюта для кошек и собак, где произошла массовая гибель животных, отравились неизвестным газом.

Как сообщает «Интерфакс», ранее волонтеры приюта «Филимоша» обнаружили мертвые тела 65 кошек и одной собаки. Они сообщили о произошедшем в правоохранительные органы.

По информации пресс-службы регионального Минздрава, к медикам скорой помощи с жалобами на слабость и головокружение обратились четыре волонтера, у них диагностировали отравление неизвестным газом легкой степени. Врачи оказали пострадавшим помощь. Один из волонтеров отказался от госпитализации, троих отправили в больницу.

По словам работников приюта, в цокольном помещении, где находится организация, в день гибели животных чувствовался сильный запах сероводорода. На этот же запах жаловались и местные жители.

В прокуратуре Оренбурга между тем рассказали, что специалисты газовой службы не установили фактов выброса горючего газа. Экологическая служба также не зафиксировала превышений предельно допустимой концентрации по сероводороду в воздухе около приюта.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в челябинском контактном зоопарке произошла массовая гибель питомцев.