Следователи ищут участника смертельной аварии с вейкбордистом в Подмосковье

В Красногорске катер насмерть задавил мужчину, упавшего в Москву-реку во время катания на водной доске.

Как пишет «РИА Новости», инцидент произошел 1 сентября около 22:20 в районе Живописной набережной города Красногорска. Мужчина, катавшийся на вейкборде, упал в воду. В это время мимо на большой скорости проходил катер. Он наехал на вейкбордиста, в результате чего мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и скончался до приезда скорой помощи.

Водитель судна с места аварии скрылся, в настоящее время его разыскивают правоохранительные органы.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 268 УК РФ («Нарушение участником движения правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, если это деяние повлекло по неосторожности смерть человека»).