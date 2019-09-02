Полиция Зеленограда завела дело после самоубийства школьника 2 сентября

14-летний подросток покончил с собой до начала праздничной линейки в Зеленограде 2 сентября.

Как передает «Лента.ру» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, инцидент произошел ранним утром в лесополосе между 7-м микрорайоном и платформой Малино в Зеленограде. Отмечается, что тело 14-летнего подростка, который так и не дошел до школы перед началом торжественной линейки по случаю начала нового учебного года, обнаружила случайная прохожая.

В полиции рассказали, что личность погибшего была установлена по дневнику и тетрадям в портфеле, обнаруженном рядом с телом.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 110 («Доведение до самоубийства») УК России.

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.)