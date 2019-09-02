Мост на Урале, который ждали два года, рухнул в течение суток

31 августа в Свердловской области открыли мост через реку Какву, соединяющий две части свердловского поселения Филькино, который местные жители ждали два года. 2 сентября информационное агентство Ura.ru сообщило, что он обвалился.

Предыдущий мост развалился в 2017 году. После этого перебраться с одной стороны на другую можно было только посредством лодочной переправы. Жители начали сами возводили здесь сооружения из мусора и бревен, которые смывало паводками, а спустя два года, когда они скинулись и построили собственный мост, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность» из-за неспособности местных властей обеспечить безопасный переход через реку.

После личного вмешательства губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева мост все-таки начали строить — несмотря на заявления администрации Серова о том, что Филькино является зоной затопления и строить там нельзя.

Сейчас глава Свердловского округа Василий Сизиков заявляет, что мост ещё не был введен в эксплуатацию на момент обрушения и строительство продолжается, и обещает ликвидировать последствия обрушения в течение суток.