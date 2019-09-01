Житель Саратова признался в убийстве двухмесячной дочери с патологией

Мужчина, которого следователи заподозрили в убийстве двухмесячной девочки в Саратове, признал свою вину.

Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Саратовской области.

«Отцу предъявлено обвинение, вину он признал, направлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства.

Ребенка нашли мертвым 31 августа. По данным следователей, когда мать малышки ушла за покупками, отец взял детскую переноску, где находился младенец, поднялся на чердак и нанес удар ножом в шею девочки, имеющей врожденную патологию.

Преступник был задержан, в отношении него возбудили уголовное дело по факту убийства малолетнего.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что мать пропавшего в Башкирии годовалого ребенка призналась следователям в убийстве сына.