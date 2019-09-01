СК возбудил дело по факту крушения вертолета в Подмосковье

По факту жесткой посадки вертолёта в Московской области возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета.

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области, инцидент произошел вечером 31 августа. Частный двухместный вертолет зацепился за линию электропередачи и упал в Клязьминское водохранилище в Долгопрудном. В результате погибли два человека.

Личности погибших установлены, ими являются 52-летний пилот и его 31-летний сын, уточняет ТАСС.

По данным РБК, полет не был санкционирован.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что вертолет Ми-8, на борту которого находились 22 пассажира и три члена экипажа, совершил жёсткую посадку под Петропавловском-Камчатским.