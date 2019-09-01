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01 сентября, воскресенье

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30 августа, пятница

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[18:14]Бизнес-омбудсмен заявила о боязни предпринимателей судиться с оппозицией
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[17:24]В Петербурге откроют кафе, где сотрудниками станут люди с особенностями психики
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[17:00]В российские войска началась поставка нового пистолета "Удав"
[16:59]Столичное метро предоставит скидку на поездки по картам “Мир” и Mastercard
[16:57]В Оксфорде узнали, что риск развития рака от ГЗТ при климаксе сохраняется 10 лет
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[16:31]Прокуратура предупредила Соболь об ответственности за несогласованное шествие
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СК возбудил дело по факту крушения вертолета в Подмосковье

Происшествия
09:23, 01 сентября 2019

По факту жесткой посадки вертолёта в Московской области возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета.

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области, инцидент произошел вечером 31 августа. Частный двухместный вертолет зацепился за линию электропередачи и упал в Клязьминское водохранилище в Долгопрудном. В результате погибли два человека.

Личности погибших установлены, ими являются 52-летний пилот и его 31-летний сын, уточняет ТАСС.

По данным РБК, полет не был санкционирован.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что вертолет Ми-8, на борту которого находились 22 пассажира и три члена экипажа, совершил жёсткую посадку под Петропавловском-Камчатским. 

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