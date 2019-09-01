С территории стройки в ТиНАО похищен кабель стоимостью почти 1,5 млн рублей

Со строительной площадки в ТиНАО неизвестные похитили силовой кабель стоимостью около 1,5 млн рублей.

Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции сообщает агентство «Москва».

Уточняется, что сигнал о краже поступил 19 августа. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что неизвестный, проникнув на территорию неохраняемой строительной площадки, похитил находившийся на земле силовой кабеля. Материальный ущерб составил около 1 474 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ («кража»).

Ранее Sobesednik.ru сообщал о том, что с территории склада московского предприятия похитили рыбную продукцию общей стоимостью почти 2,5 млн рублей.