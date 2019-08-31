Шестеро подростков стали жертвами стрельбы после школьного матча в США

После футбольного матча между командами средней школы в американском городе Мобил произошла стрельба.

Как сообщает Fox News, в результате стрельбы на футбольном стадионе в штате Алабама пострадали не менее десяти человек.

На данный момент известно о шести погибших. Среди жертв очередного преступления с участием огнестрельного оружия оказались как юноши, так и девушки в возрасте 15-18 лет.

Сообщается, что полиция задержала двоих подозреваемых, но неизвестно, предъявлено ли им обвинение. Предполагается, что нападавшие являются игроками одной из сборных школьных команд, участвовавших в матче.

Напомним, предыдущие случаи насилия с использованием огнестрельного оружия произошли в США 4 августа. Тогда в результате сразу двух нападений в разных частях страны — в супермаркете Walmart в Эль-Пасо и на улице Дейтона в штате Огайо — погибли порядка тридцати человек.