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Против ВИЧ-инфицированной, пытавшейся стать донором, возбудили уголовное дело

Происшествия
17:15, 28 августа 2019

В Ленинградской области возбудили дело против женщины, которая решила стать донором, зная, что больна ВИЧ-инфекцией.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинградской области.

По версии следователей, в марте 2019 года 40-летняя жительница города Волосово решила стать донором в «Центре крови Ленинградской области». При этом она умышленно скрыла от медицинских работников, что заражена ВИЧ.

«Факт наличия ВИЧ-инфекции в донорской крови женщины был установлен только при лабораторной проверке, что поставило под угрозу заражения ВИЧ-инфекцией потенциальных пациентов, нуждающихся в переливании крови», – говорится в сообщении.

Уточняется, что женщина была проинформирована об ответственности. Теперь ей грозит лишение свободы сроком до одного года по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 122 УК («заражение ВИЧ-инфекцией»).

 

Теги: ВИЧ / СПИД

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