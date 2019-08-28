Против ВИЧ-инфицированной, пытавшейся стать донором, возбудили уголовное дело

В Ленинградской области возбудили дело против женщины, которая решила стать донором, зная, что больна ВИЧ-инфекцией.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинградской области.

По версии следователей, в марте 2019 года 40-летняя жительница города Волосово решила стать донором в «Центре крови Ленинградской области». При этом она умышленно скрыла от медицинских работников, что заражена ВИЧ.

«Факт наличия ВИЧ-инфекции в донорской крови женщины был установлен только при лабораторной проверке, что поставило под угрозу заражения ВИЧ-инфекцией потенциальных пациентов, нуждающихся в переливании крови», – говорится в сообщении.

Уточняется, что женщина была проинформирована об ответственности. Теперь ей грозит лишение свободы сроком до одного года по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 122 УК («заражение ВИЧ-инфекцией»).