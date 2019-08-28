В Братске сотрудники целлюлозно-бумажного завода пострадали от разлива щелочи

Четыре человека пострадали в результате разлива щелочи на целлюлозно-бумажном заводе «Илим» в городе Братске Иркутской области, сообщает «Интерфакс-Сибирь».

В региональном Минздраве уточнили, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, а двое госпитализированы в состоянии средней тяжести. На место инцидента направлены сотрудники МЧС для ликвидации последствий.

Телеканал «РЕН ТВ» сообщает, что разлив химического вещества произошел по причине аварии. Что могло послужить основанием для технической неполадки, пока не уточняется.