Спасатели извлекли из-под завалов тело третьего погибшего в Новосибирске

Сибирская генерирующая компания сообщила, что число погибших в результате обрушения стены в Новосибирске выросло до трех.

Как передает пресс-служба СГП в социальной сети «ВКонтакте», из-под завалов, образовавшихся при обрушении перекрытий в ходе рестоврационных работ здания в Новосибирске, извлекли тела троих погибших рабочих.

Отмечается, что к настоящему моменту в зоне обрушения больше не остается пострадавших.

«Из-под обломков извлекли тело последнего пропавшего человека. К сожалению, он погиб. Сибирская генерирующая компания выражает соболезнования семьям погибших и пострадавшим», — говорится в сообщении СГП, которой принадлежит частично рухнувшее здание.

Напомним, инцидент произошел эти утром в ходе работ в здании на Ударной улице Новосибирска. Ранее правоохранительные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении реконструкции (ст. 216 УК РФ).