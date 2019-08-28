При пожаре на судоверфи в Нижнем Новгороде погибли двое рабочих

Два человека погибли при пожаре на нижегородском судостроительном предприятии «Красное Сормово».
Как передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании, возгорание произошло на строящемся сухогрузе проекта RSD59 из-за вспышки кислорода в помещении носового подруливающего устройства.
В результате ЧП погибли двое рабочих, еще один пострадал. Ему оказывается медицинская помощь.
В данный момент возгорание полностью ликвидировано. Создана специальная комиссия, которая выясняет детали и обстоятельства произошедшего.
Семьям погибших и пострадавшему в результате пожара будут выплачены компенсации, сообщает «РИА Новости».
«Красное Сормово» входит в АО «Объединенная судостроительная корпорация» и является одним из ведущих судостроительных и машиностроительных предприятий России. Оно выпускает, в частности, речные суда и суда типа «река-море», а также оборудование для буровых установок.