Пострадавшая в турецком бассейне девочка из Петербурга умерла

Несовершеннолетняя россиянка, которая серьезно пострадала, купаясь в бассейне на территории отеля в Турции, скончалась.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Точное время смерти 12-летней петербурженки не сообщается.

Инцидент произошел 18 августа в одной из гостиниц Бодрума. Когда девочка купалась в бассейне, ее руку засосало в трубу. Несколько минут она провела под водой, в результате чего получила серьезные травмы.

Ребенка поместили в местную больницу, в Турцию к ней прибыли медики из Санкт-Петербурга. Родителям девочки предлагали перевезти ее в Россию, однако те отказались, опасаясь за жизнь ребенка.