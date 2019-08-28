Оперативники изучают подозрительный предмет из помещения "Почты России" в ТиНАО

В экстренные службы Москвы поступило сообщение об угрозе взрыва в здании «Почты России» в деревне Шарапово в ТиНАО.

Как передает агентство городских новостей «Москва», инцидент произошел днем в среду, 28 августа, в Новой Москве.

Приехавшие на место после сообщения о взрывном устройстве сотрудники экстренных служб обнаружили в помещении подозрительный предмет. В настоящее время оперативники забрали находку с собой для дальнейшего изучения.

«В ходе проверки почты с использованием специализированного досмотрового оборудования в одном из сортировочных центров Московского региона специалисты службы безопасности Почты России выявили почтовое отправление с предметом, конструктивно похожим на боеприпас. Почтовое отправление сразу же было задержано. На место были вызваны экстренные службы. Посылка вместе с содержимым была передана в правоохранительные органы. На процесс обработки и доставки почтовых отправлений происшествие никак не повлияло», — сообщили Sobesednik.ru в пресс-службе филиала Москва Почты России.

Там также добавили: «Почта России напоминает, что к ввозу в почтовых отправлениях в Российскую Федерацию согласно 176-ФЗ «О почтовой связи», а также к пересылке по территории страны не допускаются любые виды оружия, части оружия, взрывные устройства, наркотические вещества, денежные знаки, скоропортящиеся продукты и другое».