Один рабочий погиб, а один пострадал при обрушении стены в Новосибирске

Пресс-служба «Сибирской генерирующей компании» сообщила, что под завалами в Новосибирске остаются два человека.

Ранее Sobesednik.ru писал об обрушении стены во время реконструкции здания в Новосибирске, в результате чего до 12 рабочих могли оставаться под рухнувшими перекрытиями.

Как передает «Интерфакс», в настоящее время стало известно о гибели одного из рабочих, чье тело спасатели извлекли из-под завалов.

Еще один человек был спасен и госпитализирован в тяжелом состоянии. При этом под рухнувшей стеной, по данным пресс-службы «Сибирской генерирующей компании», которой принадлежит реконструирующееся здание, в настоящий момент остаются двое рабочих.

Отмечается, что всего в помещении работало 8 человек. «Один человек — не пострадал, один — погиб, один — с переломом, двое — под завалами. Три человека успели отбежать от обрушения. Поиски продолжаются», — говорится в сообщении компании.