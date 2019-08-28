СК возбудил уголовное дело по факту аварии на стройке в Новосибирске

В Новосибирске на стройке обрушилась стена здания, в результате чего под обвалами оказались около 11 человек.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального следсвенного управления СК, сейчас можно говорить о двоих погибших. Точное число жертв сообщить в ведомстве пока не могут.

Инцидент произошел утром в среду, 28 августа. В ходе реконструкции на Ударной улице Новосибирска обрушилась стена и перекрытия одногоэтажного дома. Под завалами оказались 12 человек. Одного рабочего удалось спасти, судьба остальных остается неизвестной.

Сообщается, что площадь обрушения составляет порядка 350 квадратных метров. К месту происшествия направлены пять машин скорой помощи, работают медики.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ»).