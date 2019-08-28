Фигурант дела об обрушении омской казармы ВДВ хотел сбежать из России

В Москве задержан и арестован до 21 октября один из главных фигурантов дела об обрушении казармы в Омске топ-менеджер ООО «Ремэксстрой» Дмитрий Баязов, сообщает «Коммерсантъ». Ранее Баязов уже отбывал по этому делу один год в СИЗО, но был отпущен с подпиской о невыезде.

Летом 2015 года произошло обрушение казармы 242-го учебного центра ВДВ в Омске. В результате ЧП погибли 24 человека и несколько военнослужащих получили инвалидность.

Согласно следственной экспертизе, комплекс работ, который был проведен ООО «Ремэксстрой» в 2013-2014 годах в казарме, лишь ухудшил ее устойчивость.

По версии следствия, Баязов планировал покинуть страну после ознакомления с материалами дела, которое состоит из 360 томов. Он обвиняется по статьям о мошенничестве и нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Кроме того, у следствия есть подозрения, что руководители «Ремэксстроя» участвовали в махинациях и по другим госконтрактам, заключенным с омским учебным центром ВДВ.

Также обвиняемыми по делу проходят бывший начальник 242-го учебного отдела ВДВ полковник Олег Пономарев и его заместитель по тылу полковник Владислав Пархоменко.