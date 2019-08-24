В Комсомольске-на-Амуре укрепляют дамбы во избежание паводка

В связи с приростом уровня воды в Амуре МЧС направляет дополнительные силы для укрепления дамб.

В частности, по информации «Интерфакса», спасатели направили из Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре две дополнительные единицы техники Амурского спасательного центра.

За сутки уровень воды в Амуре вырос на 19 сантиметров. По сообщению Дальневосточного управления гидрометслужбы, подъем на участке Комсомольск-на-Амуре — Богородское в ближайшие двое суток продолжится на 30-40 сантиметров.

Сейчас уровень воды находится на отметке 619 сантиметров. При этом опасным считается уровень с 650 единиц. Специалисты высказыают опасения, что уже ко 2 сентября уровень воды в Амуре может достичь 700-750 сантиметров.

Сейчас силами региональных и местных служб производится укрепление и наращивание высоты дамб. Более 30 автомобилей подвозят к местам укрепления щебень, песок, обломки скальных пород. Завезено более 35 тысяч кубометров материала.

Напомним, в июне текущего года сильнейший паводок затопил около 11 тысяч домов и унес жизни 25 человек в Иркутской области.