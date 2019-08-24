В Ижевске к медикам обратились 24 пассажира врезавшегося в трубопровод автобуса

СМИ сообщают о 17 пострадавших в результате ДТП в Ижевске, где автобус врезался в трубопровод.

Как передает ТАСС, инцидент произошел в Ижевске в пятницу вечером. Преполагается, что водитель автобуса на справился с управлением, в результате чего совершил наезд на опору воздушного водопровода.

Всего в салоне городского транспорта находились 30 человек, погибших среди них нет. Пресс-служба МВД по Удмуртии сообщает от 17 пострадавших. Кроме того, за медицинской помощью после ДТП обратились 24 человека.

Отмечается, что опасности в обрушении трубы, в которую врезался автобус, нет.

Ранее в средствах массовой информации широко обсуждалась автокатострофа в Перми, где городской автобус врезался в бетонное ограждение. «РИА Новости» сообщает, что 30 человек после этого происшествия до сих пор находятся на стационарном лечении. Городские власти приняли решение о выплате 500 тысяч рублей семье погибшей пассажирки. Также планируется выплатить по 300 тысяч компенсации гражданам, получившим серьезные травмы при аварии, и 150 тысяч рублей тем, кто получил травмы средней тяжести.