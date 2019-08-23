В Москве с предприятия украли рыбу почти на 2,5 млн рублей

С территории склада московского предприятия похитили рыбную продукцию общей стоимостью почти 2,5 млн рублей.

Как передает телеканал «РЕН», после обнаружения пропажи начальник службы безопасности фирмы обратился в правоохранительные органы.

По данным полиции, вор подобрал ключи к замку входной двери склада и проник на его территорию, откуда вынес рыбную продукцию на сумму около 2,4 млн рублей. Уточняется, что склад находится на Новохохловской улице.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в центре Москвы мотоциклисты украли у бизнесмена рюкзак, в котором находились 3,6 млн рублей и кредитные карты.