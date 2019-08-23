В центре Москвы напали на подопечных фонда Доктора Лизы

В Пятницком переулке совершено нападение на бездомных, являющихся подопечными фонда «Справедливая помощь Доктора Лизы».

Об этом рассказала сотрудница фонда Ася Еремина, сообщает издание «Такие дела». По ее словам, инцидент произошел 22 августа недалеко от офиса фонда.

На группу бездомных напали несколько мужчин в камуфляже и масках-респираторах. Они применили газовые баллончики. В результате как минимум четверо человек пострадали, получив сильные ожоги лица.

По словам одного из бездомных, нападавших было три или четыре человека. «Они не представились, закричали, чтобы мы убрались за три секунды, иначе нас будут убивать. Мы не успели ничего понять, как они напали», – сообщил он.

По мнению Ереминой, нападавшие являются представителями казаков. Она не уточнила ответить, к какому именно казачьему обществу они предположительно относятся. В Центральном казачьем войске между тем неофициально заявили, что «они почти уверены в том, что это были не их казаки», отмечает издание.