В Домодедово у гражданина ОАЭ изъяли бивень мамонта возрастом более 10 тысяч лет

Таможенники аэропорта Домодедово предотвратили контрабанду бивня шерстистого мамонта возрастом более десяти тысяч лет.

Как сообщает пресс-служба таможни, ценный предмет был выявлен в багаже пассажира, вылетающего рейсом Москва — Дубай, при помощи технических средств контроля. «Исследованный бивень относится к категории культурных ценностей как предмет, представляющий интерес для науки (палеозоология), и является предметом коллекционирования по палеонтологии», – говорится в сообщении. Отмечается, что длина бивня составляет более метра, вес – четыре килограмма. Его стоимость на российском рынке оценивается в 230 тысяч рублей.

Гражданину ОАЭ грозит наказание сроком до семи лет со штрафом в размере до одного млн рублей по статье «Контрабанда культурных ценностей». Сам он утверждает, что получил бивень в подарок.

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