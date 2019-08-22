В Екатеринбурге трое полицейских подозреваются в изнасиловании девушки

В Екатеринбурге троим полицейским предъявлено обвинение в изнасиловании 21-летней девушки.

Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Свердловской области. По версии следователей, преступление было совершено в ночь на 18 августа. Уточняется, что девушку изнасиловали в служебном автомобиле УАЗ патрульно-постовой службы у здания по улице Чайковского в Екатеринбурге.

Полицейских задержали сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области. Возбуждено дело по части 2 статьи 131 и части 2 статьи 132 УК РФ (изнасилование и насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору). В суд направлено ходатайство об аресте задержанных.