Механик погиб в результате пожара на круизном теплоходе в Петербурге

На одной из палуб круизного теплохода «Петр Чайковский» на Октябрьской набережной Санкт-Петербурга произошел пожар.

Как сообщается на сайте городского управления МЧС, возгорание на четырехпалубном теплоходе «Петр Чайковский» возникло утром в четверг, 22 августа, когда судно находилось на Соляном причале.

Отмечается, что общая площадь пожара составила 13 квадратных метров. В результате ЧП с теплохода эвакуировали 240 пассажиров и 80 сотрудников, никто из них не пострадал.

При этом «Фонтанка» сообщает, что единственной жертвой инцидента стал бортмеханик, с каюты которого и начался пожар.