В Неноксе не будут обследовать жителей села в связи с взрывом на полигоне

Начальник Нёнокского территориального отдела администрации Северодвинска Валерий Машенков заявил, что информация о прибытии в поселок врачей из Москвы и Архангельска недостоверна, передает «Интерфакс».

«У нас в прошлый понедельник был заместитель начальника главного Роспотребнадзора, брали пробы воды, воздуха. Все в норме. Зачем мы будем обследовать людей, если нет причин для обследования?» — заявил Машенков.

Ранее о визите столичных медиков в поселок сообщали в СМИ и социальных сетях.

19 августа президент РФ владимир Путин также заверил, что на территории вблизи испытательного полигона под Северодвинском не было зафиксировано повышенного радиационного фона, ситуация находится под контролем и приняты превентивные меры.

Ранее сообщалось, что в России по-прежнему не работают три станции мониторинга радиационного фона, которые вышли из строя после взрыва на военном полигоне в Архангельской области.