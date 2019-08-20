Житель Краснодарского края пожаловался на пытки в отделе ФСБ

В Краснодарском крае правозащитники проводят общественное расследование по информации о пытках в отделе ФСБ.

Как сообщается на сайте Комитета против пыток, 14 августа в организацию за помощью обратился житель Геленджика Максим Тимошенко, работающий в местной фирме специалистом по миграционному учету иностранных граждан.

По словам Тимошенко, от него добивались признания в организации незаконной миграции и заставляли дать показания на своего руководителя. После задержания полицейскими 8 августа мужчину отвезли в отдел ФСБ, где на него якобы надели наручники, душили пакетом, били головой о стол, ногами, кулаками и пытали электрошоком. В результате Тимошенко вынужден был согласиться с требованиями. Ему продиктовали информацию, которую он должен был запомнить и сообщить следователю, после чего отвезли на допрос. По словам Тимошенко, постановление о возбуждении уголовного дела в полиции ему выдать отказались.

Как только мужчину отпустили, он отправился в травмпункт, чтобы зафиксировать телесные повреждения. Затем, 12 августа, он обратился с заявлением в Военный следственный отдел следственного управления СК России по Краснодарскому гарнизону, который в настоящее время проводит проверку.

Напомним, Sobesednik.ru писал о том, что в июле в Краснодарском крае сразу несколько местных жителей сообщили о пытках со стороны сотрудников правоохранительных органов.