Восстановлена связь со станциями радиационного мониторинга на Чукотке и в Якутии

Возобновили работу две российские станции мониторинга радиации, находящиеся в Билибино (Чукотский автономный округ) и в Пеледуе (Республика Якутия). Об этом сообщил телеканал «Дождь» со ссылкой на Твиттер секретаря Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо.

Ранее сообщалось о прекращении работы мониторинговых станций на четырех объектах в России, но среди них не упоминался якутский Пеледуй. То есть по-прежнему у специалистов нет доступа к трем российским точкам мониторинга.

Работа станций прекратилась спустя несколько дней после взрыва на военном полигоне под Северодвинском. Власти объясняют перебои проблемами с сетью.

Журналисты обнаружили в официальных документах госзакупок правительства Архангельской области контракт на приобретение 1,2 тысячи противогазов для гражданского населения. Проект появился в сети 31 июля. Региональные власти отрицают связь этого контракта с испытаниями под Северодвинском.