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Полиция не видит вины таксиста в пермском ДТП с автобусом

Происшествия
17:48, 19 августа 2019

Полиция не считает, что причиной ДТП в Перми мог стать неаккуратный маневр водителя такси на дороге.

Автобус врезался в бетонную стену вечером 17 августа. В результате ДТП погиб один человек и 35 человек пострадали. Предполагается, что причиной аварии могла стать техническая неисправность.

Ряд пермских СМИ, анализируя видеозапись столкновения автобуса со стеной, высказывали мнение, что причиной ДТП мог стать неаккуратный маневр водителя такси. За несколько секунд до аварии водитель такси пытался совершить обгон по встречной полосе.

В полиции эту версию не рассматривают, а привлечение водителя к расследованию дела связано лишь с его статусом свидетеля, передает «Интерфакс»

Ранее сообщалось, что водитель автобуса был задержан после ДТП, а компанию, осуществляющую перевозки по этому маршруту, временно отстранили от обслуживания населения.

Городской портал ProPerm.ru сообщил о просьбе нескольких родственников пострадавших сдать кровь в местные центры переливания, чтобы помочь участникам ДТП.

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