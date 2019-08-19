Еще пятеро госпитализированы после отравления маслом в Ульяновской области

Число пострадавших от отравления подсолнечным маслом в Ульяновской области увеличилось до 11 человек.

Все они находятся в больницах под наблюдением врачей. «В воскресенье были госпитализированы ещё трое взрослых и двое детей. У двоих взрослых кровотечение, их состояние — средней степени тяжести. У детей кровотечения нет», — цитирует «РИА Новости» представителя регионального министерства здравоохранения.

Уточняется, что дети употребляли масло после его термической обработки, поэтому видимых признаков отравления у них не обнаружено. Тем не менее было принято решение о госпитализации.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в Ульяновской области семеро местных жителей отравились подсолнечным маслом домашнего производства, двое из них скончались. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.