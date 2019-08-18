Задержан водитель автобуса, столкнувшегося со стеной в Перми

В субботу днем в Перми автобус врезался в стену строительного магазина, находящегося поодаль от проезжей части, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

В результате ДТП пострадали 32 человека. Восемь из них находятся в тяжелом состоянии, а состояние двух человек ухудшилось, передают «РИА Новости».

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Водитель автобуса задержан для дознания в качестве подозреваемого, сообщает «Газета.ru», и алкотестер подтвердил, что шофер был трезв.

Причиной происшествия могла стать техническая неисправность. Глава города Дмитрий Самойлов приказал отстранить от работы на городских маршрутах компанию «Дизель», которая обслуживала этот маршрут.