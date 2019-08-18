При взрыве на афганской свадьбе погибли 63 человека и более 180 ранены

В Кабуле поздно вечером в субботу прогремел взрыв во время свадебной церемонии. На данный момент сообщается о 63 погибших и 182 раненных.

Би-би-си сообщает, что ответственность за теракт на себя взяли боевики ИГИЛ [также «Исламское государство», ИГ; деятельность организации признана экстремистской и запрещена в РФ решением Верховного суда — прим. Sobesednik.ru].

Один из взрывов произошел в толпе на самом мероприятии. Второй взрыв прогремел в то время, когда на место происшествия прибыли аварийные службы. Взрывчатка сработала в одном из припаркованных автомобилей.

Отмечается, что массовые афганские свадьбы в западной части Кабула обычно разделяют площадку церемонии на мужскую, женскую и детские части. Уточняется, что первый взрыв прогремел в мужской стороне, где находился террорист-смертник.

Район Кабула, где произошла трагедия, в последние годы неоднократно подвергался нападениям боевиков ИГИЛа, пишут «Ведомости».