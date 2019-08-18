Под Мурманском мужчина ударил ножом собутыльника и избил его знакомую

52-летний житель Мурманской области в состоянии алкогольного опьянения нанес ножевое ранение своему 44-летнему товарищу, сообщает канал «РЕН» со ссылкой на региональное управление МВД.

Инцидент произошел в жилище потерпевшего. Пока тот отправился в магазин за спиртным, нападавший начал избивать находившуюся в квартире женщину и угрожать ей ножом, чтобы она не вызвала полицию. Когда хозяин вернулся домой, завязалась драка. В этот момент и был нанесен удар ножом.

Нападавший покинул место преступления и обратился к первому встречному на улице с просьбой вызвать «скорую».

Злоумышленник был задержан, а затем отпущен под подписку о невыезде. В отношении него возбуждено два уголовных дела по статьям об умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью и угрозе убийством.

Институт демографии Высшей школы экономики сообщал, что в 2018 году каждое третье раскрытое преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения. Эта тенденция отмечается с 2016 года.