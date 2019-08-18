29 китайских туристов пострадали в московском ДТП

Утром 18 августа автобус, перевозивший туристов из Китая, врезался в фонарный столб на востоке Москвы, сообщает РБК.

В автобусе находились 32 человека, из которых пострадали 29. 19 человек были госпитализированы, остальным оказана помощь на месте. Предполагается, что авария могла быть связана с мокрым асфальтом. На опубликованном видео с места ДТП видно, что водитель смог избежать столкновения с легковыми автомобилями на светофоре перед местом аварии.

Ранее сообщалось о ДТП с участием общественного транспорта в Перми. В автоаварии пострадали 32 человека. Часть потерпевших находятся в тяжелом состоянии.