Жителей Сочи предупредили о формировании смерчей и резком подъёме воды в реках

В Сочи действует штормовое предупреждение, есть вероятность формирования смерчей над морем и подъёма уровня воды в реках.

Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации. «За прошедшую ночь на курорте единовременно выпало более 70 мм осадков. Продолжает действовать экстренное предупреждение по выпадению осадков и формированию смерчей. Вероятность резкого подъёма уровня воды в реках и схода селей малого объёма в горной зоне сохраняется», – говорится в сообщении мэрии.

По информации местных жителей, дожди подтопили ряд улиц курорта и участок федеральной трассы Джубга — Сочи, передает «Интерфакс». В частности сообщается, что затоплены автодороги сочинских микрорайонов Бытха, Ареда, улица Горького.

Экстренные службы Сочи работают в усиленном режиме, мониторинговые группы проверяют обстановку.