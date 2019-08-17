В Одессе в результате пожара в отеле погибли восемь человек

В Одессе при пожаре в спогибли восемь человек, еще десять получили травмы.

Как сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, пожар в отеле «Токио Стар» начался в 1:34, через три часа пожарным удалось его ликвидировать.

Площадь возгорания составила одну тыячу кв. метров.

Причины пожара пока не сообщаются. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил пожарной безопасности», передает «РИА Новости».

Все пострадавшие госпитализированы, устанавливаются личности погибших.