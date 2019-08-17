У врачей, работавших на месте ЧП под Северодвинском, не выявили облучения

Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) обследовали врачей после аварии в Северодвинске.

Как сообщила пресс-служба Минздрава, мониторинг не выявил случаев превышения у медиков допустимых уровней радиационного облучения. «Всего обследован 91 человек из числа специалистов ОКБ Архангельска. В результате ни в одном случае не выявлено превышения допустимых уровней радиоактивности», — говорится в сообщении.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что медработников, которые оказывали помощь пострадавшим в результате ЧП, отправили на профилактические обследования.

Взрыв на площадке около населенного пункта Ненокса под Северодвинском произошел 8 августа во время испытания жидкостного реактивного двигателя на полигоне. Позднее в Норвегии сообщили о появлении в воздухе незначительных количеств радиоактивного изотопа йода.