Вблизи места аварийной посадки А321 не нашли органического мусора

В Министерстве экологии и природопользования Московской области сообщили, что рядом с местом аварийной посадки самолета в Жуковском не нашли органического мусора на свалках.

На несанкционированной свалке вблизи озера Глушица рядом с Жуковским остался лишь строительный мусор, уточняют «РИА Новости». Вся органика, которая могла бы привлечь птиц, сгнила.

Сообщалось, что экстренную посадку на кукурузном поле самолет А321 совершил в связи с столкновением со стаей птиц. При этом в авиакомпаниях, сотрудничающих с Жуковским, заявили, что проблем с обеспечением орнитологической защиты в аэропорту не было, а опасных ситуаций с птицами ранее не возникало.

«РИА Новости» сообщили, что 156 из 220 человек, находившихся на борту, отказались от путешествия в Крым и вернулись домой.