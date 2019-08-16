В Ульяновске из-за отравления домашним подсолнечным маслом скончались двое

В Ульяновске семь человек были госпитализированы с кровотечением, предположительно после отравления подсолнечным маслом.

Двое из них скончались в больнице, говорится на сайте регионального управления СКР. Следователи проверяют версию, по которой люди отравились растительным маслом кустарного приготовления.

По данным местной прокуратуры, в числе отравившихся семейная пара, их родители, двое детей и знакомый, передает «Интерфакс». Сообщается, что они употребили подсолнечное масло, приобретенное 1,5 месяца назад у отца семейства, который изготовил продукт самостоятельно. Он также пострадал.