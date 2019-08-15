Норвежская станция зафиксировала повышение радиации на границе с Россией

Норвежская исследовательская станция зафиксировала в воздухе небольшое количество радиоактивного йода.

Об этом сообщает Упавление по ядерной и радиационной безопасности Норвегии.

Станция в Сванховде, где были зафиксированы скачки, находится на севере страны на границе с Мурманской областью России. В сообщении ведомства отмечается, что пока нельзя определить, связаны ли выявленные показатели с аварией в Архангельской области.

Уточняется, что данные были получены в период с 9 по 12 августа. По утверждению специалистов, зарегистрированное количество радиации не опасно для людей и окружающей среды.

Взрыв на военном полигоне рядом с Северодвинском, в результате которого погибли пятеро сотрудников Росатома, произошел 8 августа. По официальным данным, авария случилась во время испытаний жидкостной реактивной двигательной установки.

После ЧП на сайте администрации Северодвинска появилось сообщение о скачке радиации, однако вскоре оно было удалено. Позднее Росгидромет сообщил о превышении 8 августа мощности дозы гамма-излучения в 4–16 раз по сравнению с фоновыми значениями.