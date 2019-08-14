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Пропавший в Сирии борец против рабства Олег Мельников жив

Происшествия
12:04, 14 августа 2019

Олег Мельников // фото: Андрей Струнин
Олег Мельников // фото: Андрей Струнин

Основанное Олегом Мельниковым движение против рабства «Альтернатива» сообщило, что получило от него сообщение из Сирии.

Напомним, что Олег Мельников пропал в сирийской провинции Идлиб вместе с группой проводников. Он отправился освобождать женщину и детей из семейного рабства. В первый же день миссии, 8 августа, группа перестала выходить на связь.

«И только сейчас мы наконец-то смогли точно удостовериться, что Олег Мельников жив. Информации все так же крайне мало. Известно, что задание движения "Альтернатива" выполнено. Но почему группа так долго не выходила на связь, мы не знаем», — сообщается на сайте «Альтернативы».

«Неизвестно, что именно произошло, но мы имеем информацию, что местные банды (которые скорее всего действуют под эгидой "Хайят Тахрир аш-Шам", бывшая "Джебхат ан-Нусра") объявили награду за жизнь Олега. В результате этого группе приходится скрываться в конспиративном месте», — пишут коллеги Олега.

[Прим. Sobesednik.ru: «Хайят Тахрир аш-Шам», «Джебхат ан-Нусра» — деятельность признана экстремистской, запрещена на территории РФ решением суда.]

Теги: Исламизм, Сирия

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