Опубликовано видео последствий жесткой посадки Ми-8 на Камчатке

СК России опубликовал на официальном канале в YouTube видео с вертолетом Ми-8, совершившим жесткую посадку на Камчатке.

Видео продолжительностью чуть более минуты демонстрирует повреждения хвостовой части и несущих винтов машины.

Ранее сообщалось, что Ми-8, на борту которого находились 22 пассажира и три члена экипажа, совершил жёсткую посадку примерно в 100 км от Петропавловска-Камчатского. Пострадали пять человек, они были доставлены в больницу.

Туристы, находившиеся на борту вертолета, летели на базу «Дзензур», расположенную у реки Жупанова. Вертолет принадлежит авиакомпании ООО «Вертикаль-Т».

Проверку по факту аварии проводят Камчатская транспортная прокуратура, Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ и территориальное управление Росавиации. Рассматриваются три версии случившегося: ошибка пилотирования, неблагоприятные погодные условия и возможные технические неисправности вертолета.