Иркутский альпинист погиб в горах Киргизии

Иркутский альпинист Сергей Войличенко погиб во время спуска с пика Победы в Киргизии, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на тур-агентство «Аксай-Тревэл».

Уточняется, что спортсмен сорвался с обрыва на высоте 6 тысяч метров над уровнем моря. На данный момент ведутся поисково-спасательные работы, которые осложнены погодными условиями.

5 августа ТАСС сообщал о гибели на пике Ленина в Киргизии российского альпиниста, майора МВД Ивана Иванова. 27 июля мужчина перестал выходить на связь, а позже его тело нашли сотрудники МЧС.

29 июля член Федерации альпинизма и скалолазания Архангельской области Василий Дроздов погиб в горах Таджикистана, сообщал пресс-центр правительства Архангельской области.

Ранее сообщалось о камбоджийском исследователе пещер, который застрял между двух скал и провел так без еды и воды четыре дня.