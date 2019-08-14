Ильдара Дадина задержали около колонии в Смоленской области

Гражданский активист Ильдар Дадин сообщил о своем задержании. Сейчас его уже отпустили из отделения полиции без предъявления какого-либо обвинения.

Задержание произошло днем недалеко от исправительной колонии № 3 в городе Сафоново Смоленской области, уточняет «Радио Свобода». Активист собирался встретить освободившегося активиста Дениса Бахолдина. Отмечается, что Дадина задерживал с применением силы сотрудник в штатском.

«Похищение, осуществленное бандитом, занимающим должность сотрудника полиции (это тот, который был в гражданской одежде), естественно было абсолютно незаконно, преступно. И главное — Денис Бахолдин на свободе», — написал Дадин на странице в Facebook.

Напомним, Денис Бахолдин был осужден в 2018 году по обвинению в причастности к организации «Правый сектор» [деятельность признана экстремистской, запрещена на территории РФ решением суда — прим. Sobesednik.ru]. Активист рассказывал о том, что показания из него выбивали. «ОВД-Инфо» сообщает, что незадолго до освобождения к Бахолдину приходили сотрудники ФСБ и обещали проблемы после выхода на свободу.