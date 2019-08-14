Число пострадавших от взрывов под Ачинском увеличилось до 40 человек

В Минздраве Красноярского края сообщили об увеличении числа пострадавших от взрыва под Ачинском до 40 человек, передают «РИА Новости».

Уточняется, что в первую волну взрывов пострадало 14 человек и один умер. Во время второй волны взрывов пострадали 25 человек. На данный момент на стационарном лечении находятся 8 человек, на амбулаторном — 31.

В Минобороне предположили, что причиной первого пожара стал удар молнии, поскольку тогда на складе сломался громоотвод. До этого замминистра обороны Дмитрий Булгаков предполагал, что ЧП могло произойти в связи с человеческим фактором. Точная причина будет устанавливаться прокуратурой и следствием. Арсенал боеприпасов под Ачинском планируют расформировать.