В Свердловской области проверяют информацию о свалке из уголовных дел

В лесу у деревни Шайдурово под Екатеринбургом на свалке нашли множество материалов уголовных дел.

Как сообщает агентство Ura.ru, в груде старой мебели и мусора обнаружены анкеты с номерами и сериями паспортов, справки, характеристики граждан, а также документы, содержащие информацию медицинского характера.

Сейчас информацию проверяют местные правоохранительные органы.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в Петербурге местный житель нашел на несанкционированной свалке множество документов с конфиденциальной информацией, в том числе копии паспортов, трудовые и медицинские книжки, которые могли быть использованы в мошеннических целях. Накануне стало известно, что пострадавшая от действий мошенников дворник из Подмосковья обнаружила, что имеет 2 млрд рублей долгов.