В Подмосковье при сортировке мусора нашли тело ребенка

В подмосковном Рошале в комплексе переработки отходов на конвейерной ленте обнаружено тело новорожденной девочки.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления СК РФ по Московской области.

По данным следователей, что в ночь на 11 августа шесть грузовиков из Раменского доставили мусор в комплекс переработки отходов «Прогресс». Когда отходы из машин переместили на конвейерную ленту для сортировки, работники предприятия обнаружили тело ребенка.

Следственный отдел по городу Шатура начал доследственную проверку. Изъяты документы об автомобилях, которые привезли мусор, опрошены водители, диспетчеры и мастера смены. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна выявить, был ли ребенок мертворожденным или живым.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в середине июля СК завел дело об убийстве матерью новорожденного ребенка после обнаружения останков младенца в лесу в окрестностях Люберец.